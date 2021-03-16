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رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الأوقاف الصومالي

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رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الأوقاف الصومالي رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الأوقاف الصومالي

مصراوي Masrawy

04:06 م الثلاثاء 16 مارس 2021

القاهرة - أ ش أ

بحث السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مع وزير الأوقاف والشئون الدينية الصومالي عمر علي روبلي تطورات الأوضاع في الصومال وجهود البرلمان العربي في دعم الصومال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع وفد من جمهورية الصومال الفيدرالية برئاسة وزير الأوقاف والشئون الدينية والسفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال لدى ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وذكر بيان صدر عن البرلمان العربي اليوم أن، رئيس البرلمان العربي، أكد خلال اللقاء، على دعم البرلمان العربي الكامل لجمهورية الصومال حكومةً وبرلماناً وشعباً ومساندتها في كافة الجهود التي تقوم بها، سواء في مسيرة التنمية الشاملة، أو في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، فضلاً عن دعم ومساندة كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل في الصومال، وبما يحقق تطلعات الشعب الصومالي في العيش الكريم .

من جانبه، نقل الوفد الصومالي تهنئة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى العسومي لفوزه برئاسة البرلمان العربي، وتقديره لمواقف البرلمان العربي الداعمة دائماً للصومال في كافة المجالات ومساندته والدفاع عن قضاياه في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وثمن الوفد الصومالي الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي في مرحلته الجديدة برئاسة العسومي، والتي تنقل صورة مشرفة عن العمل البرلماني العربي ودوره المحوري تجاه القضايا العربية الهامة والاستراتيجية في كافة المحافل الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة الشعب العربي.

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