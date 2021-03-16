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أبرزها تنفيذ 79 ألف حكم قضائي.. جهود قطاع الأمن العام في 24 ساعة

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أبرزها تنفيذ 79 ألف حكم قضائي.. جهود قطاع الأمن العام في 24 ساعة أبرزها تنفيذ 79 ألف حكم قضائي.. جهود قطاع الأمن العام في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

03:37 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (178 قطعة سلاح ناري، بحوزة 151متهمًا).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة تم تنفيذ 79537 حكم قضائي متنوع، بإجمالي 6541 محكوم عليهم.

كما نجحت الحملات في ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان، ارتكبا حادث سرقة.. وضبطت الحملة232 قضية مخدرات، بإجمالي 247 متهمًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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