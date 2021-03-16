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وفاة ُمعلم داخل فناء مدرسة أثناء اليوم الدراسي ببني سويف

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وفاة ُمعلم داخل فناء مدرسة أثناء اليوم الدراسي ببني سويف وفاة ُمعلم داخل فناء مدرسة أثناء اليوم الدراسي ببني سويف

مصراوي Masrawy

03:36 م الثلاثاء 16 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

لفظ وكيل مدرسة ثانوي بإدارة بني سويف التعليمية أنفاسه الأخيرة بمستشفى بني سويف الجامعي، عقب سقوطه مغشيًا عليه داخل المدرسة، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف للمستشفى.

كان العاملون بالمدرسة الثانوية الزخرفية، قد فوجئوا أثناء اليوم الدراسي بسقوط حسن سالمان سالم، وكيل المدرسة لشئون الطلبة، مغشيًا عليه في الفناء.

أسرع زملائه بنقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

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