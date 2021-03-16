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المجلس الرئاسي الليبي يسلم مهامه للسلطة التنفيذية الجديدة

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المجلس الرئاسي الليبي يسلم مهامه للسلطة التنفيذية الجديدة المجلس الرئاسي الليبي يسلم مهامه للسلطة التنفيذية الجديدة

مصراوي Masrawy

03:38 م الثلاثاء 16 مارس 2021

طرابلس - (د ب أ):

جرت بمقر المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء مراسم تسليم واستلام السلطة بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والمجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.

حضر المراسم كل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ونائبيه أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان، بالإضافة لعضوي المجلس محمد العماري، وأحمد حمزة.

وألقى الحضور كلمات أثنوا فيها على الجهود التي أثمرت عن توحيد السلطات الليبية في سلطة تنفيذية واحدة وتسلمها مقاليد السلطة بشكل ديمقراطي سلمي.

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