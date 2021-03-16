أخبار عاجلة

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية -
لا تملك الدفاع عن نفسها.. كريمة عن الشماتة في وفاة نوال السعداوي: "ليست من الإسلام" -
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا -
وكالة: إيران هددت باستهداف قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين بارزين -
السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود بشأن أزمة الحدود -
"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي

Print
محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي
في دورته الثالثة للعام 1442هـ

محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي

رأس محافظ صامطة أحمد عبد الله زعلة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس المحلي في دورته الثالثة للعام 1442هـ، بصالة الاجتماعات في مقر المحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض محضر الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة احتياجات الإدارات الحكومية بالمحافظة من المشاريع الجديدة، للرفع بإمكانية إدراجها ضمن ميزانية العام المالي المقبل.

كما بحث المجلس عرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة والمراكز من قبل بلديات صامطة والسهي والقفل.

وتمت مناقشة إيجاد مقر لفرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه، ومقر لفرع الأحوال المدنية، وحاجة طريق الجرب للسفلتة والشوارع الداخلية لقرى مركزي القفل والسهي، وتأخر السفلتة في قريتي أبوحجر الأعلى والأسفل.

وحاجة قرى مركز السهي لشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وإنشاء ميدان عام بمركز السهي تنظم فيه المناسبات الرسمية والاحتفالات العامة وتأمينه بكل الخدمات.

كما تم استعراض المطالبات بإيجاد بعض التخصصات بمستشفى صامطة العام، مثل القلب والأورام، وإنشاء قرية تراثية وترفيه بها.

وفي نهاية الجلسة وجه محافظ صامطة الجميع ببذل الجهد من أجل مواصلة عجلة التنمية في المحافظة ومراكزها والقرى التابعة لها في ظل الدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الدائمة والوقوف الميداني من قبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، اللذين يحثان على العمل المتواصل ومتابعة احتياجات المحافظات والعمل على دفع التنمية في جازان.

محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي

محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي

محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية

بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه

بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض

شبكة عيون الإخبارية