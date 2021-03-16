"تعليم الطائف" تُبرم مذكرة تفاهم مع مكافحة المخدرات

★ ★ ★ ★ ★

لتقديم البرامج التوعوية لحماية طلبة المدارس

أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في وحدة الشراكات والاتفاقات، اليوم، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف.

وتستهدف المذكرة، تحقيق التعاون والتكامل، من خلال شراكة تخدم المجتمع المحلي، وتحقق تنمية مستدامة لكل المجتمع التعليمي في المحافظة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وقعت مذكرة التفاهم في مبنى الإدارة العامة للتعليم بالفيصلية، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف العقيد فواز الذيابي.

وترتكز على تقديم البرامج التوعوية لحماية طلبة المدارس من آفة المخدرات التي تستهدفهم، وتقديم البرامج التعليمية التي تعنى بتحصين الطلبة من السلوكيات السلبية، كالتدخين وتعاطي المخدرات، وتقديم البرامج العامة التي تقدم للمجتمع المحلي، وتعد كوقاية منعًا للوقوع في آفة المخدرات بكل أشكالها ودرجاتها.

وتتضمن المذكرة على مجموعة من الإجراءات والبرامج والفعاليات والزيارات بين الجانبين، لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية المجتمع من آفة المخدرات؛ حيث تشتمل على زيارات مدرسية توعوية وتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال التوعية.

من جانبه أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن مثل هذه الاتفاقيات تخدم العملية التعليمية وتساهم بشكل كبير في تحصين الطلاب والطالبات من آفة المخدرات، عن طريق تفعيل الجانب التوعوي من قبل المختصين بين الجهتين وفق برامج محددة.

وقال إن المجتمع بأكمله وأولياء الأمور لهم دور مساند في تفعيل المتابعة لأبنائهم وبناتهم لحمايتهم من هذه السموم.