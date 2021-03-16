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إسرائيل تعلن عن "اتفاقيات سلام" جديدة مع دول بالمنطقة

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إسرائيل تعلن عن "اتفاقيات سلام" جديدة مع دول بالمنطقة إسرائيل تعلن عن "اتفاقيات سلام" جديدة مع دول بالمنطقة

مصراوي Masrawy

03:02 م الثلاثاء 16 مارس 2021

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده في طريقها للتوصل إلى سلام مع 4 دول أخرى في المنطقة، لتلحق بقطار التطبيع الذي ضمّ 4 دول عربية في وقت سابق من العام الفائت.

وقال في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء: "أتيت بأربع اتفاقيات سلام جديدة"، دون أن يُسمي الدول الأربعة.

وأضاف: "هناك أربع دول أخرى في الطريق إلى السلام، لقد تحدثت مع أحدهم أمس (الاثنين)".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تلقيه اتصال هاتفي من "أحد القادة في المنطقة" ليلة الاثنين، دام لمدة 45 دقيقة. لكه لم يكشف هويّته أيضًا.

والعام الماضي، طبّعت إسرائيل العلاقات، برعاية أمريكية، مع كلٍ من الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب.

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