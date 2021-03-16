بقيمة 100 ألف جنيه.. سعفان يسلم 3542 بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، 3542 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، وعزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وعلي حامد الزقم مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير في مستهل كلمته: جئتكم إليك اليوم في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة، مقدما الشكر لكل موظفي المديرية على المجهود الذي قاموا به لحصر هذه الفئة لتنفيذ خطة كاملة لإنشاء قاعدة بيانات سليمة لرعايتهم، يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة وفقا لتلك القاعدة والتواصل معهم لحل مشكلاتهم التي تواجههم في نواحي حياتهم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

وتابع الوزير: اليوم حرصت على التواجد معكم لكي أوفي بما تعاهدنا به أمام القيادة السياسية بتسليم وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية، مشيرا إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة -لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.

وأضاف سعفان: إن هذه البوليصة تحملت قيمتها بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، مؤكدا أنها ماهي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلى أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.

ومن جانبه قال محافظ المنوفية: إن وزارة القوى العاملة وفي إطار توجيهات القيادة السياسية عملت على توفير كافة سبل الرعاية للعمالة غير المنتظمة وفق خطة رعاية متكاملة شملت كافة جوانب حياتهم، يأتي هذا من أهمية الدور الذي يقوم به العامل المصري في بناء الدولة المصرية وهو العمود الفقري نحو تنميتها المستدامة، وهم الساعد التي تبني الوطن بتفانيهم وجهدهم المتواصل.