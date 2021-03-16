أخبار عاجلة

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية -
لا تملك الدفاع عن نفسها.. كريمة عن الشماتة في وفاة نوال السعداوي: "ليست من الإسلام" -
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا -
وكالة: إيران هددت باستهداف قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين بارزين -
السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود بشأن أزمة الحدود -
"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مجدي الجلاد يشكر متابعيه: شكرا على حبكم.. اطمئنوا أنا الآن في مرحلة النقاهة

Print
مجدي الجلاد يشكر متابعيه: شكرا على حبكم.. اطمئنوا أنا الآن في مرحلة النقاهة مجدي الجلاد يشكر متابعيه: شكرا على حبكم.. اطمئنوا أنا الآن في مرحلة النقاهة

مصراوي Masrawy

02:56 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي- يلاكورة- الكونسلتو- شيفت)، رسالة شكر لمحبيه وكل من دعا له أثناء إجرائه عمليتين جراحيتين دقيقتين. وقال الجلاد في رسالته: "اطمئنوا أنا الآن في مرحلة النقاهة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضلكم الذي لن أنساه، مادمت حياً".

كان الجلاد خضع الأسبوع الماضي لجراحتين دقيقتين لإزالة ورم في الرقبة، أجراهما على أيدي أطباء مصريين.

وكتب رسالة شكر لمحبيه ومتابعيه، قائلا: لقد كنتم معي في كل لحظة.. شكراً بجد

هل كان ضرورياً أن أُبتلى بمرضٍ نادر كي أعرف أنكم تحملون لي حباً كبيراً ؟!.. يبدو ذلك.. هذا الحب الذي أحاطني بالدعاء ومنحني القوة وغرس بداخلي الأمان خلال أزمتي الصحية الأخيرة.. فمنذ الإعلان عن مرضي وخضوعي لجراحتين دقيقتين لاستئصال ورم وعائي دموي في الرقبة، والرسائل والاتصالات لم تنقطع من داخل وخارجها..!"

وتابع في رسالته التي نشرها على صفحته الرسمية على فيس بوك: "كنتم معي في كل لحظة.. في غرف العمليات والعناية المركزة.. وفي لحظات الشدة والوهن والتحدي.. كنت أزداد قوة مع كل دعاء مخلص في جوف الليل، وكل صدقة أخرجها شخص مُحب لا أعرفه.. لذا لم يكن غريباً أن يقول لي المحيطون بي إن الله يرفع عنك المرض بفضل دعاء الناس الطيبين في كل مكان، حتى أن بعضهم ختم القرآن وقرأ (عدية يس) من أجلك رغم أنك لا تعرفهم.. أي أهل أنتم؟!.. وأي أحباب أنتم؟!.. وأي عرفان أحمله في رقبتي لكم جميعاً؟!

لقد كانت ولاتزال أياماً صعبة.. ولكنها أفضل وأعمق أيام حياتي: فقد تعلمت فيها مالم أتعلمه طوال سنوات عمري.. وأدركت خلالها أن حب الناس ثروة لا تخضع للعمليات الحسابية، وأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شئ..!"

واختتم قائلا: "والآن.. أقول لكم جميعاً شكراً بجد.. لن تكفي الكلمات والعبارات للتعبير عن امتناني وعرفاني لكل من رفع أكف الضراعة بالدعاء لأجلي.. ولكل من منحني جرعة حب ودعم في مواجهة المرض.. اطمئنوا أنا الآن في مرحلة النقاهة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضلكم الذي لن أنساه، مادمت حياً.."

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية