أخبار عاجلة

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية -
لا تملك الدفاع عن نفسها.. كريمة عن الشماتة في وفاة نوال السعداوي: "ليست من الإسلام" -
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا -
وكالة: إيران هددت باستهداف قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين بارزين -
السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود بشأن أزمة الحدود -
"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الاتصالات" تدعو للتصويت للمشاريع المنافسة بالقمة العالمية

Print
"الاتصالات" تدعو للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة بالقمة العالمية "الاتصالات" تدعو للتصويت للمشاريع المنافسة بالقمة العالمية
16 مشروعًا وطنيًا تشارك فيه 6 جهات حكومية وخاصة

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، العموم للمشاركة في التصويت لمشاريع المملكة المنافسة على جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2021م؛ دعمًا لهذه المشاريع الوطنية، وتحفيزها للاستمرار في تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي.

وأوضحت أن المملكة تنافس على دورة عام 2021م من الجائزة، بـ 16 مشروعًا وطنيًا، تشارك فيها 6 جهات حكومية وخاصة، وذلك في فئاتٍ تضمنت الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين البيئة الاستثمارية لتبني التقنيات، وتعزيز دور التقنية في الصحة والتعليم والتوظيف وغيرها من المجالات الحيوية.

كما أشارت إلى أن المملكة حصدت (9) جوائز و(15) شهادة تميز في الدورات السابقة لجوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها في العام 2012م، وتقدم هذه الجوائز بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف إبراز المشاريع التي سخرت التقنية في خدمة التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في جميع أنحاء العالم.

ودعت العموم للاطلاع على المشاريع المشاركة، والتصويت لها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الجائزة https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2021/ .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا

"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا

"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

"إزاي أنقل شغلي من شركة لأخرى بالسعودية بعد إلغاء الكفيل؟".. 6 إجراءات توضح

السعودية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

السعودية والوكالة الدولية تبحثان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الشأن الليبي

شبكة عيون الإخبارية