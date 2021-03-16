"التحالف": تسهيل نقل 160 مهاجراً أفريقياً جواً من اليمن

★ ★ ★ ★ ★

أكد أن الحوثيين ارتكبوا انتهاكات جسيمة وبشعة في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، تسهيل عملية نقل 160 مهاجرًا أفريقيًا جواً من اليمن، كاشفًا عن ارتكاب المليشيا الحوثية الإرهابية انتهاكات جسيمة وبشعة بحق المهاجرين في صنعاء.

وقال التحالف: عملية نقل المهاجرين تمت برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، والمليشيا الحوثية ارتكبت انتهاكًا جسيمًا وبشعًا بحق المهاجرين في صنعاء.

وجاء تسهيل عملية نقل المهاجرين، ضمن الجهود الإنسانية للتحالف.