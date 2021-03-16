أخبار عاجلة

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية -
لا تملك الدفاع عن نفسها.. كريمة عن الشماتة في وفاة نوال السعداوي: "ليست من الإسلام" -
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا -
وكالة: إيران هددت باستهداف قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين بارزين -
السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود بشأن أزمة الحدود -
"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم الطائف" تُبرم مذكرة تفاهم مع مكافحة المخدرات

Print
لتقديم البرامج التوعوية لحماية طلبة المدارس

أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في وحدة الشراكات والاتفاقات، اليوم، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف.

وتستهدف المذكرة، تحقيق التعاون والتكامل، من خلال شراكة تخدم المجتمع المحلي، وتحقق تنمية مستدامة لكل المجتمع التعليمي في المحافظة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وقعت مذكرة التفاهم في مبنى الإدارة العامة للتعليم بالفيصلية، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطائف العقيد فواز الذيابي.

وترتكز على تقديم البرامج التوعوية لحماية طلبة المدارس من آفة المخدرات التي تستهدفهم، وتقديم البرامج التعليمية التي تعنى بتحصين الطلبة من السلوكيات السلبية، كالتدخين وتعاطي المخدرات، وتقديم البرامج العامة التي تقدم للمجتمع المحلي، وتعد كوقاية منعًا للوقوع في آفة المخدرات بكل أشكالها ودرجاتها.

وتتضمن المذكرة على مجموعة من الإجراءات والبرامج والفعاليات والزيارات بين الجانبين، لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية المجتمع من آفة المخدرات؛ حيث تشتمل على زيارات مدرسية توعوية وتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال التوعية.

من جانبه أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن مثل هذه الاتفاقيات تخدم العملية التعليمية وتساهم بشكل كبير في تحصين الطلاب والطالبات من آفة المخدرات، عن طريق تفعيل الجانب التوعوي من قبل المختصين بين الجهتين وفق برامج محددة.

وقال إن المجتمع بأكمله وأولياء الأمور لهم دور مساند في تفعيل المتابعة لأبنائهم وبناتهم لحمايتهم من هذه السموم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية

بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه

بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض

شبكة عيون الإخبارية