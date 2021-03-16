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تدخّل جراحي ينقذ مواطناً يعاني من ثقب بالأمعاء في "الدواسر"

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ظلّ المريض تحت المتابعة لأكثر من عشرة أيام حتى تحسن وخرج سالماً

تدخّل جراحي ينقذ مواطناً يعاني من ثقب بالأمعاء في

‬ تمكّن تجمّع الرياض الصحي الأول ممثلاً بفريق الجراحة العامة في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، من إنقاذ حياة مواطن، كان يعاني من ثقب بالأمعاء نتج عنه صدمة تسممية شديدة.

وتفصيلاً، فقد استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى العام، حالة لمواطن في العقد الثامن من عمره، يشتكي من آلام حادة بالبطن، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، تبين أنه يعاني من ثقب في الأمعاء والتهاب شديد في الغشاء البريتوني، أدى لدخول المريض في صدمة تسممية.

وعلى الفور، تم توجيه المريض لغرفة العمليات وشرح الحالة لاستشاري التخدير الدكتور محمد شعبان وأخصائي التخدير؛ لكون المريض طاعناً في السن، ويعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم مع ضعف في وظائف عضلة القلب والرئتين؛ وبحاجة لإجراء عملية استكشاف عاجلة، حيث نجح فريق التخدير من تنويمه طوال فترة العملية والتي استغرقت أكثر من 3 ساعات".

فيما تمكّن فريق الجراحة العامة بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور هشام بركات، والدكتور محمد العقباوي، من إجراء العملية، التي تبين من خلالها وجود ثقب في الأمعاء (الاثني عشر)، والتهاب شديد بالبطن، إضافة إلى التصاقات بالأمعاء، حيث تم إصلاح الثقب وتنظيف البطن -تكللت بالنجاح، إذ ظل المريض تحت المتابعة لأكثر من عشرة أيام حتى تحسن، وخرج لمنزله وهو بصحة جيدة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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