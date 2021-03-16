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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9660.27 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9660.27 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9660.27 نقطة
بتداولات بلغت 16.4 مليار ريال لأكثر من 725 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 14.53 نقطة ليقفل عند مستوى 9660.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 725 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 600 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وإعمار، وكيان السعودية، والخليجية العامة، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومسك، والجزيرة ريت، والجوف، وصدق فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و7.75%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وكيان السعودية، وزين السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، وإعمار، وكيان السعودية، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 90.45 نقطة ليقفل عند مستوى 23711.14 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 1174 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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