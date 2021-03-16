أخبار عاجلة

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية -
لا تملك الدفاع عن نفسها.. كريمة عن الشماتة في وفاة نوال السعداوي: "ليست من الإسلام" -
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا -
وكالة: إيران هددت باستهداف قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين بارزين -
السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود بشأن أزمة الحدود -
"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع فتاة سقطت من شرفة الطابق الرابع في السويس

Print
مصرع فتاة سقطت من شرفة الطابق الرابع في السويس مصرع فتاة سقطت من شرفة الطابق الرابع في السويس

مصراوي Masrawy

03:04 م الثلاثاء 16 مارس 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

لقيت فتاة مصرعها في السويس، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من شرفة منزل بالدور الرابع بحي الأرٍبعين، ونقل إسعاف السويس جثمان المتوفية إلى المشرحة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط "أروى. ع" 19 عامًا من شرفة شقة بالطابق الرابع في عقار بشارع النيل، وجرى نقلها إلى المستشفى العام، وأكد الأطباء وفاتها نتيجة سقوطها من علو، وجرى إيداع الجثمان بالمشرحة.

انتقلت قوة من مباحث القسم، بإشراف العميد وليد الشرقاوي رئيس إدارة البحث الجنائي، لمكان الواقعة، لعمل التحريات وسؤال شهود العيان بالعقار ومحيط الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية