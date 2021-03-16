مصرع فتاة سقطت من شرفة الطابق الرابع في السويس

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

لقيت فتاة مصرعها في السويس، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من شرفة منزل بالدور الرابع بحي الأرٍبعين، ونقل إسعاف السويس جثمان المتوفية إلى المشرحة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط "أروى. ع" 19 عامًا من شرفة شقة بالطابق الرابع في عقار بشارع النيل، وجرى نقلها إلى المستشفى العام، وأكد الأطباء وفاتها نتيجة سقوطها من علو، وجرى إيداع الجثمان بالمشرحة.

انتقلت قوة من مباحث القسم، بإشراف العميد وليد الشرقاوي رئيس إدارة البحث الجنائي، لمكان الواقعة، لعمل التحريات وسؤال شهود العيان بالعقار ومحيط الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.