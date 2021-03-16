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ضبط 8 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في قرية بالفيوم

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ضبط 8 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في قرية بالفيوم ضبط 8 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في قرية بالفيوم

مصراوي Masrawy

03:03 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الفيوم– حسين فتحى:

ضبطت المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، اليوم الثلاثاء، 8 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية كفر محفوظ في طامية بالفيوم.

تلقى اللواء صبري المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز طامية بضبط "جمعة. س. ع" 35 عامًا، عامل، صحبة 7 آخرين، خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم الأول يمتلك منزلًا داخل القرية، وأنه استأجر 7 أشخاص للحفر داخل منزله، وجرى عمل حفرة بعمق 20 مترًا وعرض مترين.

جرى ضبط المتهمين وأدوات الحفر، وأحيل المتهمين للنيابة التي تباشر التحقيقات.

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