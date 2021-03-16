بالأسماء.. القرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة بشمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أكد سكرتير عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور، أنه جاري الانتهاء من إنشاء وتوصيل المرافق وتجهيز الأراضي الزراعية، لتوزيعها على المنتفعين بواقع منزل وقطعة أرض، بـ"الحسنة ونخل" في إطار خطة الدولة لتنمية وتعمير سيناء.

وأضاف الغندور، أن التجمعات تقع في منطقة وسط سيناء بالحسنة ونخل، منها 5 تجمعات بالحسنة، وهي "أم فروث بالمغارة،والكيلو 61 ببغداد، والدفيدف، والنوافعة بالمغفر، وخشم القاد"، و 6 تجمعات بنخل هي "طويل الحامض، والخفجة، والنثيلة 1، والنثيلة 2، وأبو رصاصة بصدر الحيطان، وطيبة بالتمد".

وأشار الغندور، أن إضافة هذه التجمعات لتنمية وتعمير وسط سيناء ضمن حياة كريمة، يعد دفعة جديدة للتنمية وأولى خطوات التطوير والارتقاء بمستوى معيشة أهل وسط سيناء وتوفير حياة كريمة لهم في تجمعات متكاملة الخدمات.