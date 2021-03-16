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"موديرنا" تعلن بدء تجارب تطعيم الأطفال بلقاحها

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"موديرنا" تعلن بدء تجارب تطعيم الأطفال بلقاحها "موديرنا" تعلن بدء تجارب تطعيم الأطفال بلقاحها
بالتعاون مع معهد الحساسية والأمراض المعدية

بدأت شركة موديرنا في اختبار اللقاح الخاص بـ"كوفيد-19" الخاص بها على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 عامًا في الولايات المتحدة وكندا، في أحدث مسعى من الشركة لتوسيع حملة التطعيم الشامل.

وقالت شركة كامبريدج، ماساتشوستس، الثلاثاء، إن الأطفال الأوائل تلقوا جرعات خلال هذه التجارب، التي تجريها موديرنا بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وقسم من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لمدينة موديرنا: "ستساعدنا دراسة الأطفال هذه في تقييم السلامة والمناعة المحتملة للقاح "كوفيد-19" المختبر من خلال هذه الفئة العمرية الأصغر سنًا.

ركز الجزء الأكبر من حملة التطعيم الأمريكية، حتى الآن، على حماية البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب ، أكثر من الأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاحات موديرنا وجونسون آند جونسون مصرح باستخدامها للبالغين من سن 18 عامًا فما فوق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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