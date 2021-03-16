بعد حظر استخدامها في الخبز.. أستاذ زراعة حيوية يكشف خطورة برومات البوتاسيوم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا لوزير التموين والتجارة الداخلية، بحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات؛ بسبب آثارها الصحية الضارة، بل ومعاقبة مستخدميها ممن يخالفون القرار الجديد؛ الأمر الذي أثار التساؤلات حول المادة المحظورة التي تستخدم في مصر منذ عشرات السنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 31 لسنة 2021، بشأن حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات المختلفة.

وبعد قرار حظرها في مصر، يرصد "مصراوي"، وفقًا للدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات، أبرز المعلومات عن مادة برومات البوتاسيوم، نوضحها في ما يلي:

• برومات البوتاسيوم

برومات البوتاسيوم هو مركب كيميائي ومادة مؤكسدة قوية جدًّا، تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق، ويحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، إلا أنه بات يعرف كمادة مسرطنة من الدرجة الثانية.

• استخدامات البرومات

منذ تسجيل براءة اختراعه لأول مرة في عام 1914، كان برومات البوتاسيوم اليد اليمنى بالنسبة إلى عمال المخابز، يستخدمونه كمادة محسنة للخبز؛ فعند إضافته إلى الدقيق يقوي العجين ويساعد على انتفاخ الخبز ويسرع عملية صنعه؛ فكان أصحاب المخابز المصرية يستخدمونه لتسريع عملية التخمير وإضفاء لون ذهبي على الخبز وزيادة لمعانه.

وبجانب استخدامه الرئيسي كمادة محسنة للخبز، بدأ استخدام برومات البوتاسيوم لأغراض أخرى؛ مثل تعقيم المياه وأدوات التجميل، وفي بعض المواد الغذائية كصناعة الجبن والبيرة وعجينة السمك ومادة الفيجيتار الخاصة باللحوم والدجاج.

• أضرار البرومات ووقف استخدامها

لكن بعد أعوام عديدة، أوقفت عشرات الدول حول العالم استخدام البرومات، بعد التوصل إلى تسببها في بعض المضاعفات الصحية، وإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض؛ مثل سرطان الغدة الدرقية والجهاز الهضمي والبروستاتا وتأثيرها على الكبد ومرضى القلب وضغط الدم، بجانب خطورتها على صحة الحوامل والأطفال؛ فهي واحدة من أهم العوامل التي تصيب الأطفال بالسمنة، وفقًا لما نقلته صحيفتا "إنديا توداي" الهندية و"سكاي نيوز" البريطانية.

وبرومات البوتاسيوم، التي كانت تستخدم حتى عام 1990، سرعان ما مُنع تداولها واستخدامها في الكثير من الدول، بعد اكتشاف بعض المواد المسرطنة بها؛ فكان الاتحاد الأوروبي أول من حظر استخدام المادة المسرطنة، منذ عشرات السنوات؛ لتتبعه بعدها كندا ونيجيريا والبرازيل وكوريا الجنوبية وبيرو وسريلانكا والصين والسعودية والإمارات والعديد من دول العالم.

أما منظمة الصحة العالمية، فقد قامت بمنع استخدام برومات البوتاسيوم في المخبوزات عالميًّا، منذ عام 1993؛ لأنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا والجهاز الهضمي، وفقًا لتقرير صادر عن موقع المنظمة العالمية.

وأفاد أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات أنه طبقًا للدراسات المنشورة من المنظمة الدولية لأبحاث السرطان (iarc)، تصنف برومات البوتاسيوم (كارسينوجينك) مسببة للسرطان بدرجة 2b، وبالتالي هذا أحد أهم أسباب منعها عالميًّا من الاستخدام، وقامت بعض الدول الإفريقية والعربية بمنعها؛ مثل السعودية ونيجيريا من سنة 1990.