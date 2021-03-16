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متخصصون: الانتقام سيكون سلوك أغلب المسافرين بعد كورونا.. هنا التفاصيل

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متخصصون: الانتقام سيكون سلوك أغلب المسافرين بعد كورونا.. هنا التفاصيل متخصصون: الانتقام سيكون سلوك أغلب المسافرين بعد كورونا.. هنا التفاصيل
الفرصة سانحة للاستفادة من الخصومات

متخصصون: الانتقام سيكون سلوك أغلب المسافرين بعد كورونا.. هنا التفاصيل

زاد معدل إنتاج اللقاحات المقاومة لفيروس كورونا في العالم، وهناك العديد من أنواع اللقاحات في الطريق للاستخدام لجميع الأشخاص، وأدى ذلك بدوره إلى بث مؤشرات إيجابية لقطاع الطيران والسفر.

ووفقاً لشركة كيو تريب المتخصصة في التسويق بقطاع السفر نبهت إلى ما يعرف بموجة "السفر الانتقامي"، حيث يسافر الأفراد إلى أي مكان متاح وبأي سعر وفي أي وقت، بسبب الحرمان المستمر منذ أكثر من عام وكانوا مقيدين بشدة في التنقل حيث تسبب هذا في كثير من الإحباط.

وبالنسبة للآخرين مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وفي الخطوط الأمامية سيتمكنون أخيرًا من الحصول على إجازة.

وأوضحت الشركة المتخصصة أن هناك فرصة ذهبية يمكن للراغبين في السفر الاستفادة من السياسات المرنة لشركات الطيران في الوقت الحالي من خلال التخطيط للسفر. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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