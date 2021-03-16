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المجلس الوزاري لمجلس التعاون يعقد دورته الـ 147 في الرياض غدًا

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المجلس الوزاري لمجلس التعاون يعقد دورته الـ 147 في الرياض غدًا المجلس الوزاري لمجلس التعاون يعقد دورته الـ 147 في الرياض غدًا
الحجرف: سيبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع

المجلس الوزاري لمجلس التعاون يعقد دورته الـ 147 في الرياض غدًا

تنطلق بالرياض، غدًا, أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

وأوضح "الحجرف" أن المجلس الوزاري سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي استضافتها محافظة العلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.المجلس الوزاري لمجلس التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية