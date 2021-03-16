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إصابة 7 أشخاص في تصادم عربة ميكروباص وسيارة شرطة بكفرالشيخ

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إصابة 7 أشخاص في تصادم عربة ميكروباص وسيارة شرطة بكفرالشيخ إصابة 7 أشخاص في تصادم عربة ميكروباص وسيارة شرطة بكفرالشيخ

مصراوي Masrawy

02:22 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة تابعة لشرطة النجدة بعربة ميكروباص، على طريق "كفر الشيخ- دسوق"، بمدخل مدينة كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وصول 7 أشخاص مصابين، إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، بينهم 3 شرطيين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى للنجدة، أمام الجامعة العمالية على طريق "كفر الشيخ- دسوق".

وتبين أن المصابين السبعة هم: "أبو المجد.ح.ح"، 22 عامًا، و"سلام.أإ"، 41 عامًا، و"أحمد.أ.خ"، 50 عامًا، و"محمد.إ.ع"، 30 عامًا، وآيه.م.ع.ص"، 26 عامًا، و"منار.م.ع"، 32 عامًا، و"مها.ع.ع"، 29 عامًا، وجميعهم من مدينة سيدي سالم.

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