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أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

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أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

مصراوي Masrawy

02:21 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية اليومية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6573 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2908 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و217 مخالفة السير بدون تراخيص، و27 مخالفة موقف

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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