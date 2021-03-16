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جريمة سببها "سبت البلكونة".. تفاصيل مقتل موظف بطعنة جاره في حلوان

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جريمة سببها "سبت البلكونة".. تفاصيل مقتل موظف بطعنة جاره في حلوان جريمة سببها "سبت البلكونة".. تفاصيل مقتل موظف بطعنة جاره في حلوان

مصراوي Masrawy

02:20 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:
أمرت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جاره.

كشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بقيام زوجة المجني عليه مصطفى محمد، موظف، بإنزال "سبت البلكونة" لزوجها يحوي بعض الأدوات أثناء تصليحه لموتور المياه في مدخل العقار مسكنهم، لكن المتهم اعترض دون سبب.

وأضافت التحقيقات أن المتهم هرول إلى مدخل العقار، حيث وجه السباب لزوجة الضحية مطالبًا إياها برفع "السبت"، فتدخل الزوج مطالبًا المتهم بالكف عن توجيه الحديث لزوجته، ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى استلال المتهم لـ"سنجة" أخفاها في ملابسه وطعن الضحية طعنة نافذة في القلب.

وعلى الفور نقل الجيران المصاب إلى مستشفى النصر العمالي، لكنه توفي فور وصوله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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