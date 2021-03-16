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تعيين وزير جديد للصحة في البرازيل للمرة الرابعة منذ تفشي وباء كورونا

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تعيين وزير جديد للصحة في البرازيل للمرة الرابعة منذ تفشي وباء كورونا تعيين وزير جديد للصحة في البرازيل للمرة الرابعة منذ تفشي وباء كورونا

مصراوي Masrawy

02:32 م الثلاثاء 16 مارس 2021

برازيليا- (بي بي سي):

أعلن الرئيس البرازيلي، جائير بولسونارو، تعيين وزير جديد للصحة، للمرة الرابعة منذ بدء تفشي في البلاد.

وفي خطاب أمام مؤيديه في القصر الرئاسى، قال بولسونارو إنه "اتخذ قرارا بتعيين طبيب أمراض القلب، مارسيلو كيروجا، وزيرا للصحة، خلفا للجنرال العسكري، إدواردو بازويلو"، موضحا أن الفترة الانتقالية ستستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

من جانبه، أقر وزير الصحة الحالي، الجنرال إدواردو بازويلو، بأن الرئيس اليميني المتطرف كان يسعى لاستبداله من أجل "إعادة تنظيم" تلك الحقيبة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه عدد الوفيات، بسبب فيروس كورونا في البرازيل، من 280 ألفا، ويقف النظام الصحي على حافة الانهيار، مع اكتظاظ المستشفيات بالمرضى في أكثر من 27 ولاية.

وتحظى البرازيل بثاني أكبر عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

ويُذكر أن بازويلو كان قد حل، في يونيو الفائت، محل وزير الصحة السابق، نيلسون تيتش، الذي استمر نحو شهر في منصبه، واستقال لمعارضته الأدوية التى دعا بولسونارو لاستخدامها في علاج الفيروس، دون التحقق العلمي من فعاليتها.

وطالما انتقد الرئيس اليميني المتطرف إجراءات الإغلاق التي فرضها حكام الولايات للحد من انتشار الوباء؛ بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد.

وقلّل بولسونارو من خطورة الوباء، كما شجع حشودا على التجمهر دون ارتداء كمامات، وأثار شكوكا بشأن اللقاحات، حتى أنه ذهب إلى حد القول إن "بعضها قد يتسبب في تغيرات جينية ويحول المريض إلى تمساح".

ويواجه بولسونارو انتقادات واسعة بشأن طريقة تعامله مع أزمة تفشي الوباء.

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