أخبار عاجلة

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه -
البيئة تُعيد سلحفاة خضراء نادرة إلى بيئتها بمياه خليج السويس -
وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين -
الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين -
خامنئي يطالب واشنطن بتلبية مطالب إيران من أجل العودة للاتفاق النووي -
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا -
"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زيادة النفط الإيراني المهرب للصين تهدد الاستقرار الحالي للأسواق

Print
زيادة النفط الإيراني المهرب للصين تهدد الاستقرار الحالي للأسواق زيادة النفط الإيراني المهرب للصين تهدد الاستقرار الحالي للأسواق
طهران تبيعه بأسعار مخفضة مما يؤدي لجذب المشترين

زيادة النفط الإيراني المهرب للصين تهدد الاستقرار الحالي للأسواق

ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تدفقاً كبيراً للنفط الإيراني إلى الصين؛ ومن شأن ذلك أن يضر بجهود تحالف "أوبك+" في ضبط الإمدادات بهدف الحفاظ على التوازن الحالي للسوق، بحسب ما أوردت "الشرق"، اليوم (الثلاثاء).

وأضافت "بلومبرغ" أن الأسعار المنخفضة التي تطرحها طهران جعلت نفطها أكثر جذباً للمشترين الصينيين، بما في ذلك مصافي التكرير التابعة للخواص، والتي تمثل نحو ربع الإنتاج في الصين.

وبينت الوكالة أنه في الوقت الذي يقترب فيه خام برنت من 70 دولاراً، بسبب تحسن الطلب بعد خفض إمدادات "أوبك+"، قد يتسبب استمرار ارتفاع الصادرات الإيرانية في إعاقة جهود الحفاظ على استقرار السوق.

وتشتري الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ما يقرب من مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات وزيت الوقود من إيران، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

ويحجم معظم المصافي والتجار حول العالم عن شراء الخام الإيراني، بسبب العقوبات الأميركية التي تشمل القطاع النفطي الإيراني، والتي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات مثل الانقطاع عن النظام المصرفي الأميركي.النفط الإيراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية

بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه

بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض

"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض

شبكة عيون الإخبارية