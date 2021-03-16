وكيل زراعة الفيوم يتفقد مزرعة البسيونية للإنتاج الزراعي والحيواني

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

تفقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، مزرعة الإنتاج الحيواني والنخيل المقامة على مساحة 180 فدانًا بقرية البسيونية.

وقال وكيل وكيل وزارة الزراعة، إنه جرى فحص بعض أشجار النخيل، وأوصى بضرورة "الردم" حول جذور النخيل حتى لا تكون عرضة للإصابة أو السقوط بسبب الرياح، وطالب بضرورة تطوير نظام الري من الغمر إلى الرش أو التنقيط، وتعديل بعض الأمور الفنية الخاصة بالري بالتنقيط.

وتفقد وكيل الوزارة، مشروع الإنتاج الحيواني الواقع في نطاق مزرعة النخيل، ووجه بسرعة علاج ومكافحة الأمراض والطفيليات التي تصيب الحيوانات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.