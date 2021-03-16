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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

بدأت الأجهزة التنفيذية بمدينة قها، برئاسة المهندسة أمل فوزي، أعمال تجميل وتزيين مداخل المدينة على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي.

وجرى طلاء البلدورات على الطريق بالفسفور، إلى جانب العمل على تركيب شبكة إنارة بالأعمدة أعلى كوبري قها بلون مميز لإضفاء منظر جمالي على الكوبري ومدخل المدينة.

فيما نفذت هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، خطة لمعالجة مشكلة الطرق الضبابية في الشتاء، باستخدام إشارات الليزر 2D & 3D، والتي جرى البدء في تركيبها بالفعل بمدخل مدينة قها، أعلى الكوبري على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي.

ويعمل نظام الإشارات بالليزر على إنشاء أنماط ضوئية ثنائية وثلاثية الأبعاد مرئية لتوضيح حواف الطرق والدورانات ومفترق الطرق والمداخل والمخارج للمدن على الطرق الرئيسية، تفاديًا للحوادث.