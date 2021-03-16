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بالصور.. وحدات ضوئية وليزر لتفادي الطرق في قها

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بالصور.. وحدات ضوئية وليزر لتفادي حوادث الطرق في قها بالصور.. وحدات ضوئية وليزر لتفادي الطرق في قها

مصراوي Masrawy

01:44 م الثلاثاء 16 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

بدأت الأجهزة التنفيذية بمدينة قها، برئاسة المهندسة أمل فوزي، أعمال تجميل وتزيين مداخل المدينة على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي.

وجرى طلاء البلدورات على الطريق بالفسفور، إلى جانب العمل على تركيب إنارة بالأعمدة أعلى كوبري قها بلون مميز لإضفاء منظر جمالي على الكوبري ومدخل المدينة.

فيما نفذت هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، خطة لمعالجة مشكلة الطرق الضبابية في الشتاء، باستخدام إشارات الليزر 2D & 3D، والتي جرى البدء في تركيبها بالفعل بمدخل مدينة قها، أعلى الكوبري على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي.

ويعمل نظام الإشارات بالليزر على إنشاء أنماط ضوئية ثنائية وثلاثية الأبعاد مرئية لتوضيح حواف الطرق والدورانات ومفترق الطرق والمداخل والمخارج للمدن على الطرق الرئيسية، تفاديًا للحوادث.

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