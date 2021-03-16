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أفضل رد على الشائعات.. برلمانية تشيد باهتمام الدولة بتنمية سيناء

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أفضل رد على الشائعات.. برلمانية تشيد باهتمام الدولة بتنمية سيناء أفضل رد على الشائعات.. برلمانية تشيد باهتمام الدولة بتنمية سيناء

مصراوي Masrawy

01:35 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقالت السواركة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: "نشكر الدولة على الاهتمام بمحافظة شمال سيناء"، مضيفةً أن هناك اهتمامًا حقيقيًّا بالتنمية في المحافظة، وهذا يقضي على الشائعات التي تروج بأنه لا توجد تنمية في سيناء.

اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتَي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

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