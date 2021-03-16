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محافظ يدمة يزور مركز لقاح كورونا ويتلقى الجرعة الأولى

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دعا الجميع إلى التسجيل بتطبيق صحتي للحصول على اللقاح

محافظ يدمة يزور مركز لقاح كورونا ويتلقى الجرعة الأولى

قام محافظ محافظة يدمة، التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم بزيارة تفقدية لمركز لقاح كورونا بمستشفى يدمة بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية لاستقبال المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح.
كما تلقى العنزي الجرعة الأولى من اللقاح، ونوه العنزي بالدعم السخي من القيادة الرشيدة أيدها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الداخلية وأمير منطقة نجران ونائبه.
كما اطلع العنزي خلال الزيارة على كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال المستفيدين وآلية استقبال المسجلين بتطبيق صحتي منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم، داعيًا الجميع بالتسجيل بتطبيق صحتي للحصول على اللقاح والتقيد بالإجراءات الاحترازية.
وفي نهاية الزيارة دعاء العنزي الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

محافظ يدمة يزور مركز لقاح كورونا ويتلقى الجرعة الأولى

محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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