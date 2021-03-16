إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 8 حالات كورونا بين المصلين

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مجموع ما تم إغلاقه خلال 37 يوماً 294 مسجداً تم فتح 276 منها بعد التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 37 يوماً 294 مسجداً، تم فتح 276 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي: ثلاثة مساجد بمنطقة الباحة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد في كل من المناطق التالية: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والحدود الشمالية بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أفادت الوزارة إلى إعادة فتح 3 مساجد، اثنان منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على المصلين ومنسوبي المساجد الالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراحٍ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد 1933.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد