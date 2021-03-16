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تمهيدًا للترميم.. فتح ملفات المعاهد الأزهرية المغلقة بكفر الشيخ

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تمهيدًا للترميم.. فتح ملفات المعاهد الأزهرية المغلقة بكفر الشيخ تمهيدًا للترميم.. فتح ملفات المعاهد الأزهرية المغلقة بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:32 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن الشيخ عبدالناصر شهاوي، مدير عام منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فتح ملفات ترميم وإحلال، وتجديد المعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، تمهيدًا لإعادة فتح ما جرى إغلاقه منها مؤخرًا.


ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أكد مدير عام منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنه جرى استدعاء مسئولي الإدارة الهندسية والتخطيط بالمنطقة، لفتح ملفات المعاهد المستهدفة، ومراجعة التقارير الخاصة بها لمراجعتها مع المختصين.


وقال مدير عام المنطقة، إنه جرى مناقشة التصورات التي أرسلتها المنطقة لرئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، حول كيفية وضع امتحانات للطلاب بنهاية كل شهر دراسي، وامتحانات التيرم الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية.

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