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بـ5 ملايين و500 ألف دينار.. البرلمان يوافق على قرض كويتي لإنشاء محطتَي مياه برفح وبئر العبد

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بـ5 ملايين و500 ألف دينار.. البرلمان يوافق على قرض كويتي لإنشاء محطتَي مياه برفح وبئر العبد بـ5 ملايين و500 ألف دينار.. البرلمان يوافق على قرض كويتي لإنشاء محطتَي مياه برفح وبئر العبد

مصراوي Masrawy

01:33 م الثلاثاء 16 مارس 2021


كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، على اتفاقية قرض بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتَي تحلية مياه بحر في مدينتَي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية العربية رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتَي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

وتضم الاتفاقية مادة وحيدة، وتهدف إلى إنشاء محطتَي تحلية مياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة؛ لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب لمدينتَي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، فضلًا عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشي للسكان في محافظة شمال سيناء.

وتتمثل العناصر الأساسية للمشروع في إنشاء محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة الجديدة وشبكة التوزيع في مدينة بئر العبد الجديدة.

ووفقًا للاتفاقية، تضطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعنصرَي المشروع، محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة، وتعهد الوزارة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ هذين العنصرين، بينما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة تنفيذ الأعمال الخاصة بشبكة توزيع مياه الشرب في مدينة بئر العبد الجديدة من خلال تنمية مدينة شرق بورسعيد الجديدة التابعة لها.

وتضمنت الاتفاقية الشروط المالية للقرض؛ وهي 25 سنة مدة القرض متضمنة فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 20 سنة؛ حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 40 قسطًا نصف سنوي متساوٍ، وبحيث تكون قيمة كل قسط من الأقساط 137 ألفًا و500 دينار كويتي.

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