إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بالإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، ظهور نتائج امتحانات الطلاب بجميع صفوف النقل، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وقال سعد، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن النتائج متاحة بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية، عدا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام لم تصل من وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

وأوضح سعد، أن نسب الحضور في المدارس متفاوتة بشكل يومي، نظرًا لرفع الغياب في المدارس تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى مد مهلة تلقي إقرارات أولياء الأمور الراغبين في عدم حضور أبنائهم للمدارس حتى الخميس المقبل.