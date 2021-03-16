والدة سيدة "الفلكي": غافلتني وأنا في المطبخ وقفزت من الدور الـ"13"

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الإسكندرية – محمد عامر:

قالت والدة السيدة التي ألقت بنفسها من الدور الـ 13 بعقار بالإسكندرية في التحقيقات أن ابنتها حاولت من قبل الانتحار بسبب ما تعرضت له من ظروف نفسية سيئة.

وأضافت الأم:"انقذت ابنتي في مرة سابقة من الانتحار لكنها استغلت انشغالي هذه المرة عندما كنت في المطبخ ونطت من الشباك بتاع المنور".

وكانت سيدة تدعى "أ" انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق الـ 13 بعقار بمنطقة الفلكي شرقي الإسكندرية، وبينت التحريات مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب منع زوجها لها من رؤية طفلهما بعد نشوب خلافات بينهما.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان يفيد سقوط سيدة من أعلى عقار بشارع 26 المتفرع من الإصلاح بمنطقة الفلكي.

وانتقل حينها ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "آ.ع" 35 عامًا، ربة منزل، مسجاة في منور العقار، وبها إصابات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.