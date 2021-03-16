بالصور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5%

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أسيوط ـ محمود عجمي:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح بلغت 98.5 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، فيما بلغت نسبة النجاح بالإعدادية المهنية إلى 89.3%.

وأشار محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الأول بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 98.5 %، وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 65 ألف و743 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 66 ألف و747 طالبًا.

وأشار وكيل التربية والتعليم بأسيوط، إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 11 ألف و111 طالبًا، نجح منهم 10010 بنسبة بلغت 89.3 %، وبلغت نسبة نجاح الطلاب المكفوفين 100% والطلاب الصم وضعاف السمع 91.3%.