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وزير الشباب يفتتح مركز الصفوة ويضع حجر أساس "شاليهات قارون" بالفيوم

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وزير الشباب يفتتح مركز الصفوة ويضع حجر أساس "شاليهات قارون" بالفيوم وزير الشباب يفتتح مركز الصفوة ويضع حجر أساس "شاليهات قارون" بالفيوم

مصراوي Masrawy

01:18 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الفيوم– حسين فتحى:

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، عددًا من المنشآت الرياضية والشبابية، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وخلال الجولة جرى افتتاح نادي الصفوة الرياضي بمنطقة كيمان فارس بتكلفة مليوني جنيه، ويُقدم عددًا من الأنشطة الاجتماعية والدينية، بجانب الأنشطة الرياضية التي تشمل الكاراتية والتايكوندو والجمباز وتنس الطاولة وألعاب القوي والملاكمة والشطرنج وكرة القدم واليد.

وقال "التوني" إن وزير الشباب والرياضة، وضح حجر الأساس لمبنى شاليهات نادي قارون الرياضي، على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، بتكلفة تبلغ نحو ١٥ مليون جنيه، وتضم الشاليهات ٨٠ حجرة فندقية، وافتتح الملعب الخماسي لكرة القدم، بتمويل من وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه جرى افتتاح ملعب كرة القدم الرسمي بمركز شباب العدوة، بتكلفة بلغت 4.6 ملايين جنيه بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، وتفقد معرض منتجات أندية الفتاة للحرف اليدوية والتراثية، وأشاد الوزير بما يضمه المعرض من مشغولات ومعروضات، لافتًا إلى أنه سيجري توفير مكان بنادي الجزيرة بالقاهرة لعرض هذه المنتجات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه جرى ضخ استثمارات رياضية بمحافظة الفيوم خلال العام الماضي بقيمة 27 مليون جنيه، للارتقاء بكافة الخدمات الشبابية والرياضية.

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