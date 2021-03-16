وزير الشباب يفتتح مركز الصفوة ويضع حجر أساس "شاليهات قارون" بالفيوم

مصراوي Masrawy
01:18 م الثلاثاء 16 مارس 2021
الفيوم– حسين فتحى:
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، عددًا من المنشآت الرياضية والشبابية، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
وخلال الجولة جرى افتتاح نادي الصفوة الرياضي بمنطقة كيمان فارس بتكلفة مليوني جنيه، ويُقدم عددًا من الأنشطة الاجتماعية والدينية، بجانب الأنشطة الرياضية التي تشمل الكاراتية والتايكوندو والجمباز وتنس الطاولة وألعاب القوي والملاكمة والشطرنج وكرة القدم واليد.
وقال "التوني" إن وزير الشباب والرياضة، وضح حجر الأساس لمبنى شاليهات نادي قارون الرياضي، على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، بتكلفة تبلغ نحو ١٥ مليون جنيه، وتضم الشاليهات ٨٠ حجرة فندقية، وافتتح الملعب الخماسي لكرة القدم، بتمويل من وزارة الشباب والرياضة.
وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه جرى افتتاح ملعب كرة القدم الرسمي بمركز شباب العدوة، بتكلفة بلغت 4.6 ملايين جنيه بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، وتفقد معرض منتجات أندية الفتاة للحرف اليدوية والتراثية، وأشاد الوزير بما يضمه المعرض من مشغولات ومعروضات، لافتًا إلى أنه سيجري توفير مكان بنادي الجزيرة بالقاهرة لعرض هذه المنتجات.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه جرى ضخ استثمارات رياضية بمحافظة الفيوم خلال العام الماضي بقيمة 27 مليون جنيه، للارتقاء بكافة الخدمات الشبابية والرياضية.