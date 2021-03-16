أخبار عاجلة

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه -
البيئة تُعيد سلحفاة خضراء نادرة إلى بيئتها بمياه خليج السويس -
وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين -
الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين -
خامنئي يطالب واشنطن بتلبية مطالب إيران من أجل العودة للاتفاق النووي -
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا -
"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط سيدة استولت على أموال 5 أشخاص بزعم توظيفها في الملابس بالجيزة

Print
ضبط سيدة استولت على أموال 5 أشخاص بزعم توظيفها في الملابس بالجيزة ضبط سيدة استولت على أموال 5 أشخاص بزعم توظيفها في الملابس بالجيزة

مصراوي Masrawy

01:07 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة استولت على مبالغ مالية من بعض الأشخاص بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الحديد والملابس بمنطقة الطالبية في الجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من 5 أشخاص، بقيام إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها في مجال تجارة الحديد والملابس، عقب إيهامهم بمنحهم أرباحًا كبيرة، واستيلائها على تلك الأموال لنفسها.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وتلقي المتهمة مبالغ مالية من الشاكين بغرض استثمارها في مجال تجارة الحديد والملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطها أثناء تعاملها مع أحد ضحاياها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال الشاكين أقرت بصحة الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية