ضبط سيدة استولت على أموال 5 أشخاص بزعم توظيفها في الملابس بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة استولت على مبالغ مالية من بعض الأشخاص بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الحديد والملابس بمنطقة الطالبية في الجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من 5 أشخاص، بقيام إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بزعم استثمارها في مجال تجارة الحديد والملابس، عقب إيهامهم بمنحهم أرباحًا كبيرة، واستيلائها على تلك الأموال لنفسها.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وتلقي المتهمة مبالغ مالية من الشاكين بغرض استثمارها في مجال تجارة الحديد والملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطها أثناء تعاملها مع أحد ضحاياها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال الشاكين أقرت بصحة الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.