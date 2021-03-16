أمن القاهرة ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في حلوان

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، في عقد جلسة صلح وإنها النزاع القائم بين عائلتين بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعُقدت الجلسة بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.