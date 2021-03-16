سقوط هاكرز يخترق حسابات المواطنين ويستولي على أموالهم في الطالبية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على طالب لاختراقه حسابات المواطنين بعد الاستيلاء على بطاقات الدفع الالكتروني والقيام بأعمال التسوق الالكتروني.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة باكتشافها فقد بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها الصادرة لها من أحد البنوك واستخدام بيانات تلك البطاقة "عقب فقدانها" في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت دون علمها.

وبالفحص تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة أحد الأشخاص وأنه قام بإجراء عمليات شرائية احتيالية على إحدى مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد الشخص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وأنه وراء ارتكاب الواقعة، إذ استغل عثوره على بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكية أثناء سيره بدائرة القسم، وقام باستخدام بيانات تلك البطاقة في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني دون علم الشاكية، وقيامه بالاستيلاء على تلك البضائع والمنتجات بدون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول وبفحص تبين أنه يحتوي على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكية، وكذا أوامر الشراء والإيميل المستخدم في العمليات الشرائية على مواقع التسوق الالكتروني.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.