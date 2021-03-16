"سلاح وسيارات ومخدرات".. الأمن يداهم بؤرة إجرامية لتجارة "الكيف" بأسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بؤرة إجرامية لتجارة مخدر الحشيش بمحافظة أسيوط وضبط القائمين عليها بحوزتهم أسلحة وسيارات ومواد مخدرة بمركز شرطة منفلوط.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام من رصد نشاط إحدى البؤر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط يقوم على إدارتها تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز ).

وعقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة أمكن ضبط 4 متهمين وبحوزتهم 12 طربة لمخدر الحشيش، طبنجة، عدد من الطلقات النارية، خزينة، 2 سيارة، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.