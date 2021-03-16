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افتتاح المؤتمر الـ 44 لقادة الشرطة والأمن العرب لمكافحة الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية

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افتتاح المؤتمر الـ 44 لقادة الشرطة والأمن العرب لمكافحة الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية افتتاح المؤتمر الـ 44 لقادة الشرطة والأمن العرب لمكافحة الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية

مصراوي Masrawy

12:45 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم غد الأربعاء (17/3/2021م) المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب.

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون من قادة الشرطة والأمن في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، وكذلك ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية العامة للأفريبول.

وسيستعرض المؤتمر التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.

كما سيناقش مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ومشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب التصور المعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة.

كما سيناقش المؤتمر مواضيع أخرى من بينها: توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2020م، وتقريرا عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2020م.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

وسيعقد المؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية، ويمكن متابعة فعالية افتتاحه من خلال البث المباشر في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقناة اليوتيوب المتضمنة في الموقع عبر الرابط التالي:

( https://www.aim-council.org )

وسيبدأ بث فعالية افتتاح المؤتمر الساعة العاشرة صباحا بتوقيت تونس (التاسعة بتوقيت جرينتش).

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مصراوي Masrawy

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