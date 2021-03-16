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وزير الري بجنوب السودان يصل في زيارة لبحث التعاون المشترك

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وزير الري بجنوب السودان يصل مصر في زيارة لبحث التعاون المشترك وزير الري بجنوب السودان يصل في زيارة لبحث التعاون المشترك

مصراوي Masrawy

12:59 م الثلاثاء 16 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، والذي يزور القاهرة.

جرى خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات المصرية مع جنوب السودان في الفترة القادمة.

وأعرب الدكتور "عبدالعاطي" عن سعادته بلقاء وزير الموارد المائية بدولة جنوب السودان، منوهًا إلى أن البلدين تربطهما علاقات وطيدة.

وأبدى ماناوا بيتر، تقديره للدعوة التي تلقاها لزيارة ، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

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