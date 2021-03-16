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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، والذي يزور القاهرة.

جرى خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات المصرية مع جنوب السودان في الفترة القادمة.

وأعرب الدكتور "عبدالعاطي" عن سعادته بلقاء وزير الموارد المائية بدولة جنوب السودان، منوهًا إلى أن البلدين تربطهما علاقات وطيدة.

وأبدى ماناوا بيتر، تقديره للدعوة التي تلقاها لزيارة مصر، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.