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جزاء المعروف.. أهداه والده منزلًا وساعده في زواجه فمزقه بـ 6 طعنات

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جزاء المعروف.. أهداه والده منزلًا وساعده في زواجه فمزقه بـ 6 طعنات جزاء المعروف.. أهداه والده منزلًا وساعده في زواجه فمزقه بـ 6 طعنات

مصراوي Masrawy

12:45 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- محمد الأشموني:

أفنى شبابه في تربيته، وفضله على إخوته بإهدائه منزلًا أسسه على نفقته الخاصة وساعده في زواجه وتربية أبناءه، ومنحه قطعة أرض بمحل سكنه بعزبة النقطة في الشرقية، ليشق طريقه، وتكون له عونًا في مواجهة مصاعب الحياة، فرد الابن المعروف لوالده بتمزيق جسده الواهن بـ 6 طعنات.

كانت قرية النقطة بمدينة منيا القمح في الشرقية، على موعد مع جريمة نكراء، فتك خلالها الابن بأبيه، بعدما أكل الحقد قلبه، وأعمى الغيظ بصره.. إذ تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، بورود بلاغا بمقتل "ر.أ"»، 70 عامًا إثر إصابته بطعنات متفرقة بأنحاء جسده.

جرى تشكيل فريق بحث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة "محمد" 35 عامًا، عاطل، نجل المجني عليه، والذي أكدت التحريات أنه اعتدى على والده بسلاح أبيض، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلاف على الميراث، الذي قرر الأب توزيعه في حياته وحرمان المتهم منه.

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه لديه 6 فتيات وابنه المتهم، وسبق وأن اشترى المجني عليه منزلًا لابنه، وتحمل تكاليف نفقات زواجه وساعده في مصروفات زوجته وأبناءه.

وعلم الأب من بعض أبناء القرية، أن ابنه باع جزء من المنزل الذي اشتراه له، إضافة إلى قطعة أرض أهداه إياها في وقت سابق، فهرع إلى تقسيم ممتلكاته، وأعطى بناته نصيبهم من الأرض، وكتب ما تبقى باسم أحفاده "أبناء المتهم" الذي تملكه الغيظ وتشاجر مع أبيه ومزق جسده بـ 6 طعنات.

جرى ضبط الابن القاتل، وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.ش

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