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تنفيذ 11 تجمعًا تنمويًا بوسط سيناء ضمن مبادرة حياة كريمة

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تنفيذ 11 تجمعًا تنمويًا بوسط سيناء ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ 11 تجمعًا تنمويًا بوسط سيناء ضمن مبادرة حياة كريمة

مصراوي Masrawy

12:37 م الثلاثاء 16 مارس 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في بيان اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إقامة 11 تجمعًا تنمويًا جاهزة المرافق والخدمات بوسط سيناء، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تطوير القرى.

وأضاف المحفظ: "أطلقنا حوارًا مجتمعيًا مع المواطنين والمسئولين، لبحث مطالب الأهالي بشأن تنفيذ المبادرة التي تستهدف المناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا.

وكشف المحافظ، أن التجمعات التنموية المتكاملة تضم منازل كاملة المرافق والخدمات، ومساحات خالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية وتربية الماشية والأغنام، وأراض زراعية لاستغلالها في زراعة وإنتاج المحاصيل.

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