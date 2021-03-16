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الـ "GPS" يوقع عصابة الشرطة المُزيفة في قبضة أمن القاهرة

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الـ "GPS" يوقع عصابة الشرطة المُزيفة في قبضة أمن القاهرة الـ "GPS" يوقع عصابة الشرطة المُزيفة في قبضة أمن القاهرة

مصراوي Masrawy

12:41 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي بمصر القديمة، تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، تحرر محضر بالواقعة.
تبلغ لقسم شرطة القديمة بمديرية أمن القاهرة، من (سائق "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بأنه حال سيره بدائرة القسم بمركبة "التوك توك" قيادته استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله أعلى كوبري الأوتوستراد الجديد بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا باستيقافه واجباره على استقلال السيارة صحبتهم عقب ايهامه بكونهم رجال شرطة، واستقل أحدهم مركبة "التوك توك" ثم استولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وتخلوا عنه بدائرة قسم شرطة البساتين، وأضاف المجني عليه بأن المركبة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتتبع مسار هروب الجناة أمكن تحديد مكان إخفائها بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم بارشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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