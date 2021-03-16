أخبار عاجلة

"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
بعد 6 خسائر متتالية في الدوري.. الوحدة يقيل مدربه -
البيئة تُعيد سلحفاة خضراء نادرة إلى بيئتها بمياه خليج السويس -
وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين -
الحوثيون يعترفون بمسؤوليتهم عن مقتل 45 مهاجرًا ويحاكمون المسؤولين -
خامنئي يطالب واشنطن بتلبية مطالب إيران من أجل العودة للاتفاق النووي -
جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا -
"أدير العقارية" تطرح أرض قصور حطين للبيع بالأظرف المغلقة في "مزاد النخبة" بالرياض -
إلى ماذا استندت الأمم المتحدة في تصنيف المملكة الأولى عربياً في مؤشر السعادة؟ -
شكوى بـ"طبية مكة".. احتواء الشكوى ودعوة "الشؤون الصحية" إلى التصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تحت التهديد.. ضبط 5 أشخاص أجبروا عاملا على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة

Print
تحت التهديد.. ضبط 5 أشخاص أجبروا عاملا على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة تحت التهديد.. ضبط 5 أشخاص أجبروا عاملا على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة

مصراوي Masrawy

12:35 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 5 أشخاص بمدينة الشروق؛ لقيامهم باستدراج عامل واجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من (عامل سابق بإحدى الشركات) بتضرره من (مقاول بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" )؛ لقيامه باستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدي عليه بالضرب "دون إصابات" واجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة، وكذا إقرارين منه بسرقة مبلغ مالي، واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، وحقيبة بداخلها بعض الملابس، وصرفه عقب ذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع 4 أشخاص (عاملين بذات الشركة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، بحوزتهم (7 إيصالات أمانة –والإقرارين المشار إليهما "مُذيلين بتوقيع المجني عليه"- وكذا المسروقات المُستولى عليها).

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه نظراً لاعتقادهم بقيام المجني عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لاستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم ودياً، وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية