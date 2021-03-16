"دهاء حواء".. سقوط عصابة نسائية تسرق رواد البنوك في النزهة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابي نسائي بمنطقة النزهة، تخصص نشاطة الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب التتبع.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام سيدتين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، حيث تقوم الأولى بالسقوط أرضاً بدعوى تعرضها لحالة إعياء وأثناء قيام المجني عليه بمساعدتها تقوم الثانية بمغافلته وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنهما وراء ارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (عدد من الأجهزة- هاتف محمول ) قاما بشرائها من متحصلات حوادث السرقة، وأضافا بإنفاق باقي المبالغ المالية المستولى عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.