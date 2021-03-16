بالصور.. محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف وإنارة شوارع المحلة الكبرى

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الغربية- مروة شاهين:

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة تمضي بخطىً ثابتة في أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى.

جاء ذلك خلال جولة أجراها المحافظ لتفقد عدد من مشروعات التطوير والرصف داخل مدينة المحلة الكبرى، بدأت بالمرور على أعمال رصف وتطوير شارع جمال عبدالناصر بمنشية البكري، وشارع الوحدة العربية والشوارع العرضية المتقاطعة معه.

وتفقد رحمي، أعمال تطوير ورصف طريق الجابرية، ووصلت نسبة إنجاز الأعمال به إلى ٧٠%، كما زار المحافظ شوارع (عمار بن ياسر، حمزة بن عبدالمطلب، عبدالحي شاهين، والمأمون)، موجهًا بعدم رصف أي شارع إلا مع تركيب بلدورات على جانبي الطريق لإضفاء الشكل الجمالي وحماية طبقة الأسفلت.

وعقد المحافظ اجتماعًا بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري وحدات المتغيرات المكانية بالمحلة، وأكد على عدم التهاون مع أي حالة بناء "جديد أو تعديل أو إضافة" دون اتباع الإجراءات القانونية.

واختتم الدكتور "رحمي" جولته بتفقد جامع المتولي والذي يعتبر واحد من أهم المعالم الأثرية الإسلامية بالغربية والذي جرى بناؤه في العصر المملوكي في القرن السابع الهجري، ووجه بإعداد مقترح شامل لتطوير المنطقة الأثرية بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والآثار.