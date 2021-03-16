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محافظ الإسكندرية: رصف 119 شارع بتكلفة 52 مليون جنيه- وصور

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محافظ الإسكندرية: رصف 119 شارع بتكلفة 52 مليون جنيه- فيديو وصور محافظ الإسكندرية: رصف 119 شارع بتكلفة 52 مليون جنيه- وصور

مصراوي Masrawy

12:13 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ تشمل رصف 119 شارع بكافة أحياء المحافظة، بتكلفة 52 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفي كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزه أول وثان، بطول 4600 متر بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه يجري حصر الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليجري إدراجها بالخطة الاستثمارية وفقًا للأولويات والاحتياجات.

وأوضح الشريف، أن هناك تنسيق كامل مع إدارة مرور الإسكندرية، لمنع التكدس أثناء أعمال تطوير شارع مصطفى كامل، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال 3 شهور.

ولفت إلى أن الشارع لم يجري رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عامًا، قائلًا: "كنا حريصين على تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من الميزانية لرفع كفاءته".

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